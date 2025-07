Danni da maltempo in Friuli: alberi schiantati, smottamenti e allagamenti

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il maltempo da ieri sera si è abbattuto sul Friuli con esondazioni, allagamenti, smottamenti, alberi schiantati e numerosi rami caduti sulla viabilità stradale.

Circa duecento gli interventi che hanno richiesto dalla notte l’intervento dei vigili del fuoco e degli uomini della Protezione civile, che è poi proseguito per tutta la giornata di oggi, in particolare nella Destra Tagliamento e nella zona Collinare, tra Udine e Gemona.

Danni ed emergenze si sono registrate soprattutto a Pinzano, Pordenone, Monfalcone, Artegna, Tavagnacco, Tarcento, Buja, Treppo Grande, Ragogna, Reana del Rojale, Cassacco, Caneva, Tricesimo e a Magnano in Riviera, dove l’acqua alle 23 di ieri è entrata in due residenze per anziani.

Le esondazioni del fiume Meschio e del torrente Grava, inoltre, hanno causato allagamenti a Caneva in oltre 18 abitazioni e nella frazione di Fratta. Nel Comune di Artegna la rottura di un argine del torrente Clama ha causato l’allagamento di un’abitazione e messo fuori uso per diverse ore numerosi sottopassi, come a Reana del Rojale e a Tricesimo. A Udine un grosso platano di viale Ledra si è spezzato schiantandosi sul canale. Ma altri due alberi sono crollati anche un via Monte Grappa e al parco Brun, fortunatamente senza conseguenze. Alcuni smottamenti, infine, hanno interessato l’Alta Val del Torre con diversi massi che sono finiti sulla strada regionale che porta a Lusevera

Il maltempo ha fermato anche alcuni eventi estivi. Tra questi, il concerto di Marco Masini, che è stato rimandato a venerdì 11 luglio, sempre nel piazzale del castello di Udine.

Nel corso della sera un’altra vasta depressione atlantica, con aria fredda in quota, arriverà da Nordovest, portando ulteriori rovesci e qualche temporale in pianura e sulla costa, specie verso il Veneto.