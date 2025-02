Hanno danneggiato le porte d’ingresso del pronto soccorso dell’ospedale di Latisana e, non contenti, hanno rotto alcuni arredi e minacciato il personale sanitario del triage. E’ finita con una denuncia per danneggiamento aggravato, minacce ed oltraggio a pubblico ufficiale la serata “folle” di due cittadini albanesi di 39 e 34 anni che, residenti a Bibione, al pronto soccorso di Latisana sono andati in escandescenze. A denunciarli, al termine delle indagini, sono stati i carabinieri.