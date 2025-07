Danzare con il Parkinson, la vita non finisce con una diagnosi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La vita non finisce con una diagnosi. Questo il potente messaggio lanciato dalla performance di danza che si è tenuta questa mattina sotto la Loggia del Lionello a Udine. Protagonisti, diversi danzatori e danzatrici affetti dal morbo di Parkinson, che hanno dimostrato come anche di fronte a una patologia neurodegenerativa sia possibile trovare nuove forme di espressione, aggregazione e gioia.

Lo spettacolo, intitolato “La cosa più importante”, a cura di Luisa Amprimo e dell’associazione FareTra APS, ha rappresentato l’atto finale di un laboratorio di danza durato otto incontri. Un percorso inclusivo che ha coinvolto attivamente persone con malattia di Parkinson e non, realizzato in collaborazione con Arearea e l’ASUFC (Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale).

Il Parkinson, purtroppo sempre più diffuso, coinvolge principalmente il controllo dei movimenti e dell’equilibrio. Contrariamente a quanto spesso si pensa, non riguarda solo gli anziani e non significa solo tremore. In Friuli Venezia Giulia si stimano circa 4400 persone con questa malattia, e ogni anno si registrano circa 300 nuovi casi. In questo contesto, l’attività fisica è fondamentale. La danza, in particolare, si rivela uno strumento prezioso: essendo un’attività non solo fisica ma anche creativa e aggregativa, contribuisce a migliorare il benessere psicofisico di chi si trova a dover convivere con la malattia. Spesso, chi soffre di Parkinson tende a isolarsi, a nascondersi, ma una performance come questa dimostra in modo concreto che la vita non finisce con una diagnosi, che è possibile mostrarsi anche con le proprie fragilità e mettersi in gioco.