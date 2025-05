Data zero di Vasco: ‘Stupendo’ a Bibione, ma ‘Dormi dormi’ a Lignano

Ieri sera Bibione è stata travolta dall’energia del sound check esclusivo di Vasco Rossi. Già dal pomeriggio, lunghe code di fan – arrivati da ogni parte d’Italia – si sono formate attorno allo Stadio Comunale, dove si respirava un’atmosfera carica di emozione e trepidazione. I fedelissimi del Blasco Fan Club si sono presentati con larghissimo anticipo all’appuntamento, per accaparrarsi i posti migliori e vivere un assaggio di quello che sarà il nuovo tour, “Vasco Live Duemilaventicinque”.

Il sound check ha mantenuto le aspettative: un’anteprima di emozioni e di musica travolgente, con una scaletta che ha alternato grandi classici e brani a sorpresa. E stasera, sempre a Bibione, si replica con la data zero ufficiale del tour: l’appuntamento è alle 21 allo Stadio Comunale per un altro viaggio indimenticabile nella musica di Vasco. Al termine dell’esibizione di ieri, Vasco è uscito dallo stadio per raggiungere la struttura ricettiva che lo ospita a Lignano. Più di qualcuno lo aspettava per un saluto, ma i vetri oscurati del mezzo non hanno permesso di vederlo.

Riprese di Elio Meroi