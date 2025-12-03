Davanti al Gip i 4 narcotrafficanti arrestati a Trieste

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Si terrà domani davanti alla Gip Flavia Mangiante l’udienza di convalida dell’arresto per i 4 cittadini stranieri accusati di essere alla guida di una organizzazione che spaccia cocaina a Trieste. Tre cittadini albanesi e un kossovaro, il più vecchio classe 1991 e il più giovane del 2001, erano stati fermati lunedì in piazza Foraggi dai Carabinieri con un blitz particolarmente scenografico e dopo un breve inseguimento. Secondo quanto trapela, procura e autorità restano abbottonati, gli imputati sono stati trovati in possesso di 2 chili di cocaina e di una pistola. Le indagini erano partite da tempo con intercettazioni e pedinamenti e i militari dell’arma avrebbero documentato diversi episodi di cessione di sostanze stupefacenti.