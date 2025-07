Alle 16 di ieri è scattata la vendita dei biglietti per la SuperCoppa Europea che vedrà Psg e Tottenham contendersi il 13 agosto a Udine il Trofeo. L’assessore allo sport del Comune di Udine sottolineando la grande attesa che si vive in città per l’evento, annuncia che i tagliandi sono andati subito esauriti.