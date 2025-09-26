De Toni con 150 sindaci a Vicenza per la Pace, Udine in prima linea

Udine in prima linea contro le guerre e le violenze sui civili. Il sindaco Alberto Felice De Toni ha partecipato insieme a 150 primi cittadini di tutta Italia alla manifestazione per la Pace organizzata dall’Anci questo pomeriggio a Vicenza. L’appuntamento ha visto anche la partecipazione speciale di Maher Nicolas Canahuati, sindaco della città palestinese di Betlemme.

“Le città, mobilitandosi, possono avere un impatto concreto, anche se parziale, sulla situazione umanitaria in Medio Oriente”, ha spiegato De Toni ricordando l’iniziativa umanitaria che ha seguito in prima persona e che è riuscita a portare trentatré ventilatori neonatali a Gaza attraverso l’Unicef.

La mobilitazione di Vicenza anticipa altri impegni come la Marcia Perugia–Assisi del 12 ottobre, alla quale Udine parteciperà con l’Assessore Federico Pirone. L’iniziativa do oggi, è stato ribadito più volte, ha rilanciato con forza il ruolo delle città come protagoniste di una diplomazia dal basso, capace di costruire percorsi di dialogo, cooperazione e rispetto dei diritti umani.