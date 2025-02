De Toni in difesa del dirigente Primus, “Minacce fuori dalla Costituzione”

Anche il sindaco Alberto Felice De Toni in difesa del dirigente dell’Istituto Comprensivo 6 di Udine, Leonardo Primus, attaccato negli ultimi giorni a seguito della diffusione di alcuni suoi vecchi post privati in cui attaccava il governo Meloni e alcuni suoi ex studenti simpatizzanti per il centrodestra. “Minacce fuori dalla Costituzione”, dice il primo cittadino in merito alla richiesta di rimozione perorata dall’eurodeputata Anna Maria Cisint, che sul caso ha informato il ministro Valditara. “La libertà di espressione è una libertà costituzionale. Minacciare una persona di rimuoverla per le proprie idee mi sembra eccessivo e sorprendente”, commenta De Toni.