De Toni, Italrugby un grande successo

“Quello di sabato sera è stato un evento che ha portato grande valore alla nostra città, mettendola in mostra su un palcoscenico internazionale”: lo ha detto il sindaco Alberto Felice De Toni, commentando il match d’esordio delle Autumn Nations Series di rugby, che ha visto l’Italia ospitare la nazionale dell’Argentina sul prato dello Stadio Friuli.

“Vedere uno dei luoghi più iconici e importanti per Udine, come lo Stadio Friuli, riempirsi in questo modo per il clima di festa che il grande rugby ha portato in città – ha aggiunto – è stata un’immagine bellissima. I tifosi friulani e i moltissimi tifosi da tutta Italia accorsi a Udine, così come le squadre protagoniste in campo, hanno offerto un grande spettacolo. Un evento come questo – ha affermato De Toni – non è solo un impegno importante tra istituzioni con Comune, Federugby, Udinese Calcio e Regione, ma è un punto di partenza importante per confermare la posizione della nostra città nella mappa dello sport internazionale”.

L’Assessora allo sport Chiara Dazzan ha sottolineato come Udine sia “una città in cui il Rugby sta diventando sempre più di casa, sia grazie ai risultati che il Rugby Udine sta conseguendo in serie B dopo la recente promozione, sia per questa storica collaborazione con Federugby e Udinese Calcio che vedrà la nazionale italiana scendere sul prato del Friuli nei prossimi due anni. Anche gli eventi collaterali organizzati in piazza XX Settembre hanno avuto una grande partecipazione, sintomo di un movimento che soprattutto tra i giovani sta riscuotendo grande successo. Nonostante il risultato – ha concluso Chiara Dazzan – lo stadio Friuli ha ospitato una grande festa per la nostra comunità udinese e friulana”.

Il vicesindaco e assessore al Turismo Alessandro Venanzi ha evidenziato il valore dell’evento per il comparto economico e turistico. “Se per i prossimi due anni lo stadio Friuli e la nostra città saranno teatro nuovamente dell’Italia del rugby – ha affermato – possiamo dire che questo primo appuntamento abbia dato risposte più che positive. I nostri alberghi e hotel, i ristoranti, le osterie, ma anche i locali e le attività commerciali hanno avuto occasione di accogliere migliaia di visitatori appassionati di rugby, che hanno popolato la città anche nella mattina di domenica. Lo sport e i grandi eventi come la partita Italia-Argentina hanno un potere attrattivo molto importante che porta a Udine persone da un territorio molto ampio, da fuori regione e anche dai paesi contermini. Udine ha dimostrato di poter sfruttare al meglio il suo potenziale sotto il profilo turistico, offrendo una grande occasione di festa per tutti all’insegna dello sport”.