De Toni: “Obiettivo città felice, siamo sulla strada giusta”

“Siamo lusingati di questo risultato: arriviamo primi in Italia per la qualità della vita scalando 11 posti in un sol colpo. Un traguardo che riguarda la città e tutta la provincia quindi non solo la capitale del Friuli, ma tutto il territorio”. Lo ha detto oggi il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni commentando la prima posizione di Udine e provincia nella classifica del Sole 24 ore per la qualità della vita. “Siamo primi per la qualità della vita delle donne – ha proseguito – e voglio a questo proposito ricordare che in Giunta abbiamo cinque assessori donne su dieci e quindi le donne anche nella nostra amministrazione contano eccome.

Siamo poi lusingati dal fatto – ha aggiunto – che il Friuli sia primo anche nelle strutture sportive nei centri benessere e questo viene da lontano perché con la ricostruzione del post terremoto del 1976 è stato dato grande spazio a questo tema e oggi ne traiamo benefici". "Avevamo detto ai cittadini che volevamo che Udine fosse una città felice e questo risultato – ha concluso De Toni – va in questa direzione".