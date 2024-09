La promessa di De Toni: Piazza XX Settembre cambierà completamente volto

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una risposta ai negozianti del centro che hanno esposto il manifesto ironico che parla della desolazione di Piazza XX Settembre arriva direttamente dal sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, che rassicura commercianti e piccoli imprenditori su come tutta l’area cambierà volto nell’arco del suo mandato.

“Abbiamo ereditato Piazza XX Settembre in questa situazione – ha precisato De Toni, sottolineando che non è stato possibile intervenire prima di condurre studi approfonditi. Sono certo che la piazza cambierà completamente nei prossimi anni, grazie a tre interventi significativi: due pubblici e uno privato. In questo primo anno e mezzo – ha spiegato il sindaco – abbiamo affidato all’Università di Udine il compito di studiare come rendere più attrattiva l’antica Piazza dei Grani. Solo al termine di questo studio accademico – ha proseguito De Toni – valuteremo le soluzioni più fattibili, tra cui un progetto per un mercato coperto, sul quale sarà fondamentale il parere della Soprintendenza delle Belle Arti”.

Questi interventi si aggiungeranno al futuro restauro di Palazzo Percoto, con l’apertura di un passaggio diretto verso Largo Ospedale Vecchio, e al recupero del Palazzetto Veneziano.

Il rilancio di Piazza XX Settembre – ha concluso il sindaco – sarà inoltre favorito dal recente acquisto della Galleria Antivari da parte di nuovi proprietari, interessati a migliorare e trasformare l’intera zona”.

E sugli studi in corso è d’accordo anche l’assessore alla Cultura Federico Pirone che ha risposto così ai microfoni di Telefriuli in merito alle locandine di protesta dei commercianti.