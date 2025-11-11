  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
martedì 11 Novembre 2025
ULTIM'ORA
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
De Toni replica all’opposizione: Udine si difende con la responsabilità, non...
Tre affittacamere abusivi scoperti dalla Polizia Locale: sanzioni e denunce
Minacce di morte al vicesindaco, per l’opposizione è una ‘messa in...
Minacce di morte a Venanzi e figlia, l’imputato chiede la messa...
Rosolen, Trieste supera 72% di occupazione, gender gap al 7,6%
Partecipate: Zilli, bene conferma Graberi amministratore unico di Fuc
Giunta nomine: ok Graberi amministratore unico ferrovie Udine-Cividale
Fvg-Canada: Callari, fondamentale favorire partnership per sviluppo IA
Nuova funzionalità sul sito di Arpa FVG per lo scarico degli...
Cormons, presentato il 3° Festival Il Mondo Fuori
Cronaca

De Toni replica all’opposizione: Udine si difende con la responsabilità, non con la propaganda

Redazione
Autore: Redazione

“Trovo sconcertante che alcune forze di minoranza scelgano di polemizzare su una vicenda che dovrebbe invece suscitare solo condanna indiscriminata”.
E’ il sindaco di Udine in prima persona a rispondere al comunicato dei consiglieri comunali dei gruppi di opposizione. Già ieri, in conferenza stampa, si era presentato al fianco degli assessori, con tutta la giunta. Oggi Alberto Felice De Toni replica così all’opposizione.
“Sono arrivate minacce gravissime messe nero su bianco in una lettera anonima, datata 23 ottobre 2025, che siamo disponibili a far leggere – afferma il sindaco. Quando qualcuno invita gli assessori a ‘girare con il giubbotto antiproiettile’, non ci sono attenuanti, né spazio per la battuta politica”.
“Chi cerca lo scontro di partito di fronte a parole di questa violenza dimostra di non comprendere l’importanza del proprio ruolo istituzionale – risponde risoluto De Toni. La Giunta non ha cercato visibilità: ha difeso un principio che credevamo tutti condividessero. Evidentemente non è così”.
Quella del primo cittadino non è solo una secca risposta all’opposizione, ma anche un’ulteriore occasione per ribadire che la giunta è compatta, così come affermato ieri.

Int. De Toni

De Toni ringrazia quindi il Presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, e tutti coloro che, al di là delle appartenenze politiche, hanno espresso solidarietà al Vicesindaco Venanzi e agli Assessori Marchiol e Dazzan. E poi l’ultima stoccata alla minoranza: “Udine si difende con la responsabilità, non con la propaganda.”

