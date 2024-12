De Toni colpito da sincope, dimesso dall’ospedale ma rimane a riposo

E’ stato dimesso nel pomeriggio il Sindaco di Udine Alberto Felice De Toni. Il primo cittadino, ha passato la notte al Santa Maria della Misericordia, dopo il malore che l’ha colpito ieri pomeriggio, mentre si trovava ad una riunione del Consiglio delle Autonomie Locali. E’ stato richiesto assoluto riposo per il primo cittadino che dopo aver trascorso una notte serena all’interno dell’ Unità Cardiologica dell’ospedale udinese, si è sottoposto ad ulteriori accertamenti. Al termine delle analisi il referto medico descrive, il malore subito dal sindaco di Udine, come una sincope vaso vagale, dalla quale si è completamente ripreso. De Toni, già questa mattina ha ripreso ad occuparsi di qualche piccola incombenza, non è presente alla riunione del consiglio comunale di questo pomeriggio, dedicata all’approvazione del bilancio previsionale, mentre potrebbe partecipare alla consueta conferenza stampa di fine anno prevista per lunedì 23 dicembre.