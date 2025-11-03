  • Aiello del Friuli
lunedì 3 Novembre 2025
De Toni: “Udine è una città sicura, ma serve vigilanza e coesione sociale”

Il sindaco commenta i dati del Sole 24 Ore: calano le denunce, crescono gli interventi per prevenire disagio e criminalità
Udine si conferma una città sicura: secondo l’indice del Sole 24 Ore sulla criminalità 2025, è al 67° posto su 106 province italiane, con un numero di denunce inferiore alla media nazionale e risultati migliori di Gorizia e Trieste. Solo Pordenone fa meglio in regione. Il sindaco Alberto De Toni, però, invita a non abbassare la guardia: “I numeri contano, ma servono risposte concrete”.

Tra i dati positivi, il forte calo delle denunce per spaccio di droga, grazie alla collaborazione tra Comune, forze dell’ordine e cittadini, con 56 referenti di quartiere attivi. Restano però criticità nei furti in abitazione e nelle truffe online, contro cui il Comune punta su videosorveglianza, illuminazione e formazione digitale per gli anziani.

De Toni segnala anche l’aumento dei reati che coinvolgono minori, per cui l’amministrazione ha investito oltre 10 milioni di euro in servizi sociali ed educativi. “La sicurezza non nasce solo dai controlli – conclude – ma da una città viva, solidale e partecipata, dove nessuno resta indietro.”

