Debora Serracchiani “in formato mummia”

Il 24 giugno del 2023 Debora Serracchiani erimase coinvolta in un incidente stradale mentre stava guidando un monopattino a Lignano Sabbiadoro, subendo una distorsione al ginocchio. A un anno di distanza dal suo schianto contro il cofano di una macchina, la deputata del Pd si è sottoposta oggi a un intervento che la costringerá a due settimane ricovero.

Come rivelato dalla stessa ex presidente della Regione Fvg, “per un paio di settimane sará in formato mummia”. “Quella caduta dal monopattino di un anno fa ha lasciato un ricordo che non voleva andarsene – ha riferito l’onorevole -, e così ha dovuto pensarci l’ortopedico. Tutto bene, grazie al personale dell’ospedale di Cattinara. Ma ora servirà un po’ di riposo”.