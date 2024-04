Debutta Oikos, progetto di ASPIC contro la povertà educativa

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Evento di apertura, questa sera al Castello di Colloredo di Monte Albano, per Oikos, il progetto di ASPIC, – l’associazione per lo sviluppo psicologico dell’individuo e della comunità – contro la povertà educativa. Sono 22 le attività in programma: coinvolgeranno i territori della Comunità Collinare del Friuli e le associazioni private che hanno aderito.

Si tratta dell’unico progetto in Friuli Venezia Giulia ad aver ricevuto il finanziamento a tema “Educazione e inclusione” dal bando ministeriale per le politiche della famiglia “Educare in comune”.