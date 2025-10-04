Decoro urbano, a Udine nuovi macchinari e spazzini di quartiere

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Nuovi macchinari per la pulizia delle strade di Udine sono in azione in città. Sono quelli dati in dotazione ai nuovi spazzini di quartiere per una gestione sempre più moderna ed efficace del decoro urbano.

Dopo l’estensione del modello di raccolta “differenziata smart” presentata in settimana, il Comune ha introdotto nuove risorse a supporto del servizio di pulizia. In campo, da settembre in centro storico e da dicembre nei quartieri a rotazione, sei giorni su sette, sarà possibile notare all’opera gli operatori ecologici di quartiere, affiancati da questi strumenti moderni e tecnologici. Sono stati consegnati ieri. Si chiamano Glutton H2o, e non sono altro che degli aspiratori elettrici di ultima generazione: sono in grado di raccogliere con efficacia mozziconi, deiezioni, plastica, vetro e altri rifiuti sparsi, convogliandoli in un capiente contenitore da 240 litri. Il macchinario verrà utilizzato dagli addetti per la pulizia di strade e marciapiedi e grazie ad una pompa d’acqua per il lavaggio delle superfici più sporche, garantirà un netto miglioramento della qualità dell’intervento.

“E’ stato avviato un cambiamento concreto per una città più pulita”, ha garantito l’assessora all’Ambiente ed Energia, Eleonora Meloni. “Dopo l’allargamento della ‘differenziata smart’ a più di 15 mila cittadini udinesi e le figure e le tecnologie introdotte insieme a Net, la città diventerà “più pulita e più vicina alle esigenze dei cittadini”.