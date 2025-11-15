Decreto-amianto: bocciata in consiglio regionale mozione Bullian

No in consiglio regionale del centrodestra alla proposta dell’esponente del Patto per l’Autonomia Enrico Bullian di abrogare a livello nazionale il Fondo Vittime dell’Amianto, aperto alle società partecipate pubbliche della cantieristica navale. La decisione della maggioranza va in controtendenza con la posizione presa in consiglio comunale dal centrodestra monfalconese, che invece aveva approvato la stessa richiesta.

“Bocciatura surreale” viene definita dallo stesso Bullian e dal suo collega del Pd Diego Moretti, che aggiungono come la posizione fosse stata “condivisa pubblicamente da alti esponenti nazionali anche della Lega, come il vicepresidente del Senato Centinaio. Un anno e mezzo fa, avevamo già votato in Consiglio regionale una mozione unitaria che impegnava il presidente Fedriga a far modificare l’attuale norma. Risultato? A oggi niente”. E concludono: “E’ stata un’occasione sprecata per dare giustizia e dignità alle tante famiglie che hanno sofferto il dramma dell’amianto”.

Sul fronte del centrodestra il consigliere della Lega Antonio Calligaris ribatte come la proposta-Bullian mirasse “solo al sabotaggio del tavolo tra Fincantieri, Comune e Regione, una opportunità unica e storica per il futuro del nostro territorio. Una commedia – conclude – a cui, proprio da figlio e nipote di esposti amianto non ho voluto partecipare”.