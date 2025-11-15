  • Aiello del Friuli
sabato 15 Novembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Decreto-amianto: bocciata in consiglio regionale mozione Bullian
Alleanza Verdi Sinistra: Classi meno affollate per rimettere al centro la...
Sparatoria a Udine, Luca Levacovich resta in carcere
Delitto di Muggia, ministero chiede chiarezza su visite concesse a madre
Tesori storici restituiti all’Arcidiocesi di Gorizia e alla Croazia
Deposito in fiamme a Codroipo
Auto in fiamme, attimi di paura ma nessun ferito
Gorizia, arrestato straniero condannato per finanziamento del terrorismo
Droga all’ingrosso da Slovenia, padre e figlio patteggiano quasi 7 anni
Razzie in ville e appartamenti, al via le pattuglie anti furto
Cronaca
La proposta mirava ad abrogare l'attuale Fondo aperto alle società partecipate pubbliche della cantieristica navale

Decreto-amianto: bocciata in consiglio regionale mozione Bullian

Il centrosinistra: "No surreale", Calligaris (Lega): "Mozione mirava solo al sabotaggio del tavolo con Fincantieri"
Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

No in consiglio regionale del centrodestra alla proposta dell’esponente del Patto per l’Autonomia Enrico Bullian di abrogare a livello nazionale il Fondo Vittime dell’Amianto, aperto alle società partecipate pubbliche della cantieristica navale. La decisione della maggioranza va in controtendenza con la posizione presa in consiglio comunale dal centrodestra monfalconese, che invece aveva approvato la stessa richiesta.

“Bocciatura surreale” viene definita dallo stesso Bullian e dal suo collega del Pd Diego Moretti, che aggiungono come la posizione fosse stata “condivisa pubblicamente da alti esponenti nazionali anche della Lega, come il vicepresidente del Senato Centinaio. Un anno e mezzo fa, avevamo già votato in Consiglio regionale una mozione unitaria che impegnava il presidente Fedriga a far modificare l’attuale norma. Risultato? A oggi niente”. E concludono: “E’ stata un’occasione sprecata per dare giustizia e dignità alle tante famiglie che hanno sofferto il dramma dell’amianto”.

Sul fronte del centrodestra il consigliere della Lega Antonio Calligaris ribatte come la proposta-Bullian mirasse “solo al sabotaggio del tavolo tra Fincantieri, Comune e Regione, una opportunità unica e storica per il futuro del nostro territorio. Una commedia – conclude – a cui, proprio da figlio e nipote di esposti amianto non ho voluto partecipare”.

