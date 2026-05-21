Defeca in strada, rabbia e incredulità a Pasian di Prato

Un episodio di degrado urbano è stato segnalato oggi a Pasian di Prato, dove una persona avrebbe defecato a bordo strada in pieno giorno.

A denunciare l’accaduto è un cittadino che ha ripreso la scena con il proprio smartphone condividendo successivamente il video sui social. Nel filmato si vede una persona abbassare i pantaloni ed espletare i propri bisogni su suolo pubblico, alla luce del sole.

Il video, rapidamente condiviso, ha suscitato l’indignazione di utenti e residenti. Nessuna segnalazione formale è giunta alla Polizia locale. Tuttavia, il sindaco Juli Peressini ha espresso sdegno per l’episodio in fase di verifica.