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Cronaca

Defeca in strada, rabbia e incredulità a Pasian di Prato

Il sindaco: “Sdegno per quanto accaduto”. L’episodio in fase di verifica.
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

Un episodio di degrado urbano è stato segnalato oggi a Pasian di Prato, dove una persona avrebbe defecato a bordo strada in pieno giorno.

A denunciare l’accaduto è un cittadino che ha ripreso la scena con il proprio smartphone condividendo successivamente il video sui social. Nel filmato si vede una persona abbassare i pantaloni ed espletare i propri bisogni su suolo pubblico, alla luce del sole.

Il video, rapidamente condiviso, ha suscitato l’indignazione di utenti e residenti. Nessuna segnalazione formale è giunta alla Polizia locale. Tuttavia, il sindaco Juli Peressini ha espresso sdegno per l’episodio in fase di verifica.

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