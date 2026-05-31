Definita la gara per la scuola di Campoformido: consegna entro un anno

Entro circa un anno la scuola secondaria Marchetti di Campoformido potrebbe tornare a essere realtà, con la ripartenza dei lavori e la conclusione del cantiere. La nuova gara per il completamento dell’opera ha infatti definito la graduatoria: prima classificata Adriacos di Latisana, seguita da ICI Coop di Gorizia e Itec di Padova. Dopo le verifiche di legge si aprirà la fase dell’aggiudicazione definitiva.

Il cantiere è fermo da nove mesi, con metà del vecchio edificio demolito e solo le fondamenta della nuova struttura realizzate. Lo stop è legato ai ritardi dell’impresa Penzi di Maddaloni (Caserta), che hanno reso impossibile rispettare le scadenze del PNRR, vincolate a tempi rigidi.

Il progetto era stato avviato nel 2023, ma già nel 2024 nel cantiere erano emerse criticità: carenza di personale, dimissioni del direttore tecnico e mancata programmazione dei lavori che si sarebbero dovuti concludere lo scorso dicembre.

«Ci siamo trovati in una situazione complessa – spiega il sindaco Massimiliano Petri – e abbiamo lavorato per sbloccare il progetto fino alla rescissione del contratto e al nuovo finanziamento regionale da 5,3 milioni». L’obiettivo ora è la riconsegna della scuola per l’inizio dell’anno scolastico 2027/2028.

Secondo il cronoprogramma, l’impresa che otterrà l’aggiudicazione definitiva avrà 330 giorni per completare l’intervento.