Degrado a Udine, il sindaco De Toni: “Chiederò al Prefetto un incontro urgente”

“Ciò che accade a Udine non è un’eccezione, ma una condizione che riguarda tutte le città italiane. Chiederemo al Prefetto un incontro urgente del Comitato Ordine e Sicurezza per capire cosa si può fare in più rispetto ad uno sforzo già notevole, da parte delle forze dell’ordine e del Comune”. Lo ha detto il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni dopo gli episodi di degrado nei parchi cittadini e a Borgo Stazione, e quanto accaduto venerdì notte alla Casa dell’Immacolata.

“Siamo dalla parte dei cittadini che assistono a questi episodi con preoccupazione – spiega De Toni – e costantemente al lavoro con tutte le istituzioni coinvolte, senza proclami e polemiche, lavorando per arrivare a soluzioni concrete. Udine sta già mettendo in campo tutte le forze a disposizione”, continua.

La Polizia locale ha potenziato i controlli, 292 nei parchi cittadini dall’inizio 2025, cercando di prevenire il disagio sociale con progetti di partecipazione che coinvolgono i quartieri.

“Siamo però di fronte a una vera e propria emergenza – ha proseguito De Toni – in cui i comuni sono spesso lasciati soli. La normativa per i minori non accompagnati – che lascia i sindaci responsabili di questi ragazzi senza nessun potere coercitivo o di controllo – è ampiamente lacunosa. Non ci può essere spazio per chi continua a comportarsi in maniera non opportuna”.

Per l’inquilino di Palazzo D’Aronco, la situazione va gestita con interventi macrostrutturali e con un importante impegno da parte di governo e regioni.

“Nel nostro piccolo – conclude – abbiamo puntato su forti investimenti nel sociale, 75 milioni di euro in 3 anni, chiamando a raccolta gli enti del terzo settore e impostando un lavoro enorme con servizi sociali, Caritas, Croce Rossa, cooperative e parrocchie per intercettare il disagio”.