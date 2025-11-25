Degrado a Udine, in una mappa i ‘punti caldi’

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una soluzione a quello che è diventato un problema il sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, vuole trovarla. E nemmeno in tempi troppo lunghi. Il casolare di via Bariglaria, dove ieri sono stati trovati i cadaveri di due cittadini pakistani, non può rimanere nelle condizioni attuali. Se sarà necessario – il proprietario dell’immobile risiede in Brasile e non risponde alle sollecitazioni degli uffici comunali – il comune di Udine, previo parere legale, esproprierà quell’immobile. Così da ripristinare una condizione di decoro.

La situazione di via Bariglaria non è l’unica attenzionata da Comune e Prefettura.