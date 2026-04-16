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Cronaca

Degrado, scattano le demolizioni all’ex Cavarzerani

Montagne di rifiuti e bivacchi in un video. A fine mese entreranno le ruspe.
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. C’è una data di scadenza per le immagini di abbandono che continuano ad arrivare dalle pertinenze dell’ex caserma Cavarzerani di Udine. Le ruspe entreranno in azione tra aprile e maggio, dando il via alla demolizione dei fabbricati più fatiscenti. È la risposta delle istituzioni a una situazione che, come documentato da un video inviato da un telespettatore, è diventata insostenibile sotto il profilo igienico, sociale e della sicurezza.

L’intervento non è solo un’operazione di pulizia radicale, ma un atto necessario per bonificare un’area trasformata in un buco nero urbano. I cumuli di rifiuti, i materassi logori e le strutture pericolanti immortalate nel video diventeranno macerie, ponendo fine all’uso improprio degli spazi da parte di chi vi trova rifugio.

Il 12 marzo, in Prefettura, si era tenuto un Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Al centro proprio la questione dell’ex Cavarzerani e la pianificazione di un cronoprogramma per l’avvio di quelle opere che porteranno alla realizzazione della Cittadella della sicurezza. Gli spazi sono di proprietà dell’Agenzia del Demanio, il Comune, quindi, non ha competenze in materia. Se non quelle, come ha ribadito l’assessore alla Sicurezza, Rosi Toffano, di impiegare la polizia locale a seconda delle necessità.

Le operazioni di pulizia sono iniziate il 10 aprile. Tra fine mese inizio maggio le ruspe demoliranno i fabbricati fatiscenti. Si tratta di uno dei cantieri più significativi per Udine nei prossimi anni, sia per l’entità dell’investimento che per il valore simbolico di restituire decoro ad un’area rimasta “congelata” per decenni.

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