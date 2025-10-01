Del Longo saluta Udine, lascia una Polizia locale completamente cambiata

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Emozionante passaggio di consegne, questa mattina, durante la 159ima Festa della Polizia locale di Udine. Il comandante Eros Del Longo, dopo 37 anni di attività, ha raggiunto la meritata pensione. Al suo posto subentra il comandante Paolo Carestiato, 51 anni, prossimo al congedo dalla Municipale di San Donà di Piave.

A Del Longo, in carica nel comando di via Girardini da marzo 2019, il sindaco De Toni ha consegnato una speciale targa di riconoscimento e una medaglia d’oro per la lunga carriera trascorsa all’interno di un Corpo totalmente cambiato rispetto ai suoi inizi. Tante le novità apportate nei 6 anni al comando dei vigili di Udine: tra queste, la pistola elettrica, l’unità cinofila e gli impianti di videosorveglianza.

Alle celebrazioni per la fondazione del Corpo erano presenti anche le pattuglie a cavallo della Polizia locale di Pordenone. Sei gli encomi consegnati agli agenti per particolari interventi, 5 le medaglie d’argento assegnate ad altrettanti vigili per i 25 anni di servizio.