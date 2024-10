Delegazione di studentesse cinesi in visita all’Università di Udine

Quattordici studentesse cinesi della Tsinghua International School Daoxiang Lake di Pechino ha fatto visita all’Università di Udine incontrando il rettore Roberto Pinton e il delegato per la didattica Agostino Dovier. La visita è stata promossa dal Liceo scientifico internazionale dell’Educandato statale Collegio Uccellis nell’ambito delle attività di collaborazione con l’istituto scolastico della capitale cinese. Le studentesse, tutte fra i 15 e i 17 anni, erano accompagnate dalla docente responsabile dei progetti internazionali Han Fuqian. La delegazione era guidata dalla professoressa Margherita Stecca del Collegio Uccellis.

Il gruppo si è fermato in Friuli Venezia Giulia per una settimana. In questo periodo ha partecipato alla vita scolastica dei coetanei italiani ed è stato accompagnato a scoprire i luoghi più belli della regione. Una giornata è stata dedicata alla visita di Udine e del suo ricco patrimonio storico e culturale guidati dagli allievi del Liceo Scientifico Internazionale che hanno fatto da “ciceroni”.