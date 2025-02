Udine: nuove deleghe assegnate agli assessori Zini e Facchini e ai consiglieri Susanna, Ballotta e Costa

Ampliate le deleghe nel Comune di Udine. Il sindaco Alberto Felice De Toni ha disposto un ampliamento degli incarichi da distribuire tra i membri della Giunta e del Consiglio comunale. L’obiettivo – ha spiegato in una nota – è migliorare l’efficienza amministrativa e rispondere in maniera più mirata alle esigenze della cittadinanza.

All’assessore Andrea Zini (Azione-Italia Viva – Renew Europe) è stata affidata la delega allo Sviluppo del personale e benessere organizzativo. All’assessore Arianna Facchini (Alleanza Verdi e Sinistra) quella al Bilancio di sostenibilità dell’ente. Alla consigliera del Pd Margherita Susanna Animazione nei quartieri. Al consigliere dem Giancarlo Ballotta Marketing territoriale e alla consigliera Stefania Garlatti Costa (De Toni Sindaco) Biodiversità urbana.

“La redistribuzione consente un miglioramento nella gestione del lavoro amministrativo e una maggiore attenzione a temi strategici per la città”, ha spiegato il primo cittadino. “L’obiettivo è garantire un’Amministrazione sempre più vicina alle esigenze dei cittadini, valorizzando le competenze interne e favorendo un approccio integrato alle politiche di sviluppo del territorio”, ha aggiunto De Toni.

La delega a Zini si aggiunge alle sue attuali competenze in Pianificazione territoriale, Edilizia privata, Politiche abitative per l’Edilizia sociale e Protezione Civile. Quella ricevuta dall’assessora Arianna Facchini si aggiunge alle responsabilità in Demografica e Statistica, Politiche giovanili e Pari opportunità. La consigliera Garlatti Costa era inoltre già stata incaricata di seguire per conto di Palazzo d’Aronco la biodiversità culturale del friulano.