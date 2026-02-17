Delfini a Miramare, nuovo spettacolo nel Golfo di Trieste

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Questa mattina un gruppo di tursiopi ha attraversato l’Area Marina Protetta di Miramare, regalando uno spettacolo inatteso a chi era in mare o sul litorale. I delfini, ripresi da Saul Ciriaco e Tommaso De Lorenzi durante un’uscita di monitoraggio scientifico, hanno accompagnato i ricercatori muovendosi con calma e interagendo con le imbarcazioni.

L’avvistamento segue quello di un branco di trenta esemplari al largo di Grado e conferma la presenza consolidata della specie nel Golfo di Trieste. I gruppi osservati fanno parte della colonia di circa 200 individui che vive al largo di Pirano, in Slovenia, e che periodicamente si sposta nel Golfo per alimentarsi. In questo periodo dell’anno, infatti, iniziano gli spostamenti legati alla caccia ai cefalopodi, come i calamari, nel pieno della fase riproduttiva.

Sebbene la specie frequenti con regolarità queste acque, osservazioni così ravvicinate e con gruppi numerosi restano particolarmente significative per studiosi e appassionati. Il tursiope è una specie costiera e ha dimostrato una notevole capacità di adattamento a un mare in continuo cambiamento e oggi più povero di pesce rispetto al passato. A differenza di altre specie, come la stenella o il delfino comune — ormai quasi scomparse localmente — sembra risentire meno delle trasformazioni ambientali.

L’aumento degli avvistamenti registrato negli ultimi anni – fa sapere l’Area Marina Protetta – non indica necessariamente una crescita della popolazione: è aumentata soprattutto la sensibilità dei cittadini e la diffusione della citizen science, che porta sempre più persone a segnalare le proprie osservazioni contribuendo al monitoraggio della specie.