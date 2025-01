Salvato un delfino intrappolato nella laguna tra Marano e Lignano

Una storia a lieto fine in questo particolare lunedì epifanico. Nella laguna tra Marano e Lignano, un delfino intrappolato in una secca è stato recuperato e salvato dai Vigili del fuoco di Lignano e da una squadra di esperti. L’operazione, durata oltre sei ore, ha visto un grande lavoro di squadra per riportare il cetaceo in acque più profonde.

La segnalazione è arrivata alle 9.10: un delfino si trovava bloccato in una zona poco profonda della laguna. I Vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno subito compreso che il salvataggio sarebbe stato delicato. Con l’aiuto dei veterinari e del personale specializzato di varie associazioni – tra cui il WWF Area Marina Protetta di Miramare, il Dipartimento di Biomedicina Comparata dell’Università di Padova e l’Associazione DelTA – è stato deciso di utilizzare una barella galleggiante per spostare il mammifero senza arrecargli danni.

Con attenzione e pazienza, il delfino è stato caricato sulla barella, sottoposto a controlli medici e infine trasportato via mare fino a un punto sicuro. Poco dopo le 15.30, il momento tanto atteso: il cetaceo è stato liberato nelle acque profonde, dove ha ripreso a nuotare con agilità e tranquillità.