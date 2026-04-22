Delitto Cossi, il socio si costituisce: è indagato per omicidio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Ha un nome e un cognome l’indagato per l’efferato omicidio di Marco Cossi, il 48enne di Latisana ucciso con una furia cieca, a Padova, nella notte tra domenica e lunedì. Si tratta di Samuele Donadello, classe ’79, soprannominato “Masterchef” negli ambienti della ristorazione e socio della vittima nel progetto di un nuovo camion-paninoteca.

L’uomo si è presentato spontaneamente in Questura, accompagnato dal proprio avvocato. Dopo un interrogatorio estenuante durato oltre dieci ore, Donadello è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio volontario. Nonostante la gravità del reato, l’uomo resta per ora a piede libero: la Procura patavina non ha ravvisato il pericolo di fuga o il rischio di inquinamento delle prove, sebbene non si escludano misure restrittive nei prossimi giorni.

Il delitto è avvenuto proprio alla vigilia di quello che doveva essere un nuovo inizio. Lunedì scorso, infatti, i due soci avrebbero dovuto inaugurare il loro food truck: un progetto in cui Cossi aveva investito tempo e speranze. Un sogno travolto da quindici coltellate, inferte con estrema violenza al volto, al torace e all’addome, che non hanno lasciato scampo al 48enne, trovato agonizzante in un’area isolata vicino all’aeroporto civile.

Resta l’ombra fitta sul motivo di tanta ferocia. La polizia sta scavando nei rapporti economici tra i due e nella gestione della loro attività nascente.