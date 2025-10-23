Delitto di Bicinicco: in aula il ritratto psichiatrico dell’imputata

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un anno prima della morte di Stefano Iurigh, Silvia Comello aggredì lo zio con un seghetto perché vedeva in lui il diavolo. A fermarla fu il cugino Andrea. Subito dopo lei fu presa in carico dai sanitari, che la ricoverarono. Lo ha raccontato lo stesso cugino in Corte d’Assise a Udine nel processo che vede la donna imputata per l’omicidio di Bicinicco, avvenuto il 4 maggio 2024 nella casa di Iurigh. L’uomo fu colpito con decine di coltellate alla testa perché, confessò Comello dopo il delitto, lei vedeva in lui la presenza del demonio.

Quella mattina Silvia e Stefano, entrambi tossicodipendenti, si incontrarono al Sert di Udine per poi recarsi nel quartiere udinese di San Domenico per acquistare cocaina. Da qui andarono nella casa di Bicinicco, dove entrambi abusarono sia della droga appena acquistata, sia di metadone. Poi, il terribile episodio di sangue.

L’aggressione allo zio e il delitto non sono stati i soli episodi durante i quali Comello ha creduto di percepire presenze soprannaturali. Il cugino, infatti, ha riferito di come in altre occasioni la 44enne ruppe i vetri di casa perché vi vedeva riflessi spiriti e demoni. Spesso dava in escandescenze in cortile, anche minacciando i parenti. Più volte la famiglia, ha specificato il cugino, l’ha denunciata per costringerla a disintossicarsi.

I medici del Servizio tossicodipendenze e del Centro di salute mentale di Tarcento, che seguono l’imputata ormai da una ventina d’anni, hanno confermato come la donna, dotata di grande spiritualità e religiosità, soffra di disturbi psicotici con visioni di tipo mistico. Tra queste, la continua convinzione di essere rimasta incinta di entità spirituali. L’ultima volta appena tre settimane fa. In Tribunale i testimoni della difesa hanno anche raccontato di come la donna fosse convinta di parlare con la Madonna e i Santi e che un ex compagno fosse il diavolo.

In aula ha parlato anche il fratello della vittima, Giuliano Iurigh. “Stefano – ha detto trattenendo a stento le lacrime – dormiva spesso sulla poltrona accanto alla quale è stato trovato il suo cadavere. Sono certo che sia stato ammazzato nel sonno. Era una persona tranquilla e non violenta, alla quale è stata tolta la vita alla vigilia di una grande festa, la prima comunione dell’unica figlia”, ha concluso.

La prossima udienza è fissata per il 20 novembre.