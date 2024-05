Delitto di Bicinicco, nuovo interrogatorio per Silvia Comello. Su richiesta della difesa, oggi pomeriggio il pm Andrea Gondolo ha sentito la 43enne di Reana del Rojale indagata per l’omicidio di Stefano Iurigh, ucciso sabato 4 maggio all’interno della sua abitazione. L’interrogatorio della donna, che si era avvalsa della facoltà di non rispondere sia dopo il fermo la stessa sera del delitto, sia nell’udienza di convalida, è durato 4 ore ed è terminato poco prima delle 19. “La mia assistita – spiega il difensore, l’avvocato Irene Lenarduzzi – ha risposto a tutte le domande del pm, dimostrato volontà di collaborare e ha ribadito ciò che mi aveva già riferito”. Nei giorni immediatamente successivi al delitto, la 43enne aveva raccontato al proprio legale di aver incontrato Iurigh la mattina al Sert di Udine e in seguito di essere andata a casa sua, dove hanno assunto cocaina. Dopo il decesso dell’uomo dovuto probabilmente da un’overdose – continua il racconto – la donna ha colpito con un coltello la testa e il collo di Iurigh, nel quale ha detto di vedere il demonio, per liberare il mondo dal male. Diversa la ricostruzione del medico legale che ha effettuato l’autopsia: per lui furono proprio le coltellate inferte dalla 43enne a causare il decesso di Iurigh. Infine, relativamente alla voce maschile registrata in una delle sue chiamate al 112 dopo la morte di Iurigh, Silvia Comello ha riferito al pm che nessuna terza persona è stata coinvolta nell’episodio.