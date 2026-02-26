Delitto di Bicinicco, Silvia Comello condannata a 25 anni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La Corte d’Assise di Udine ha condannato Silvia Comello a 25 anni di reclusione per l’omicidio di Stefano Iurigh, riconoscendo le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravati dei futili motivi, della crudeltà e della minorata difesa, La donna è stata condannata anche a risarcire la figlia dell’uomo, ucciso il 4 maggio 2024 nella sua casa a Bicinicco, con 200mila euro, come chiesto dall’avvocato di parte civile Elisa Puntin.

Il pm Andrea Gondolo aveva chiesto la pena dell’ergastolo. Nella requisitoria aveva sottolineato da una parte come il medico legale incaricato dalla Procura avesse attribuito la morte alle coltellate inferte, vista la presenza di schizzi di sangue su muri, pavimento, e mobili e di materiale ematico nell’encefalo e nei polmoni della vittima. Al momento dei fendenti, dunque, Iurigh respirava.

Dall’altra, l’accusa ha spiegato come Comello quel giorno fosse pienamente capace d’intendere e volere e come tutte le azioni compiute quel giorno, dall’andare al Sert fino alla chiamata ai carabinieri nella quale disse per due volte di aver ucciso una persona, confermino la sua piena consapevolezza. Così come il movente da lei spiegato in sede d’interrogatorio: credeva, data la cattiva qualità della cocaina comperata assieme alla vittima, che Iurigh la stesse truffando.

Completamente opposte le conclusioni dell’avvocato Irene Lenarduzzi, difensore dell’imputata, che ha chiesto l’assoluzione per totale incapacità d’intendere e volere. Per il legale, quel giorno l’imputata – in cura da anni per scompensi psicotici con visioni mistico-religiose – ebbe un episodio delirante, slatentizzato dall’uso di stupefacenti. Già in passato cercò di accoltellare la propria compagna di stanza perché in lei vedeva il demonio. Lo stesso, ha sostenuto il difensore, è accaduto il giorno della morte di Iurigh.

Inoltre, per la difesa, non è certo che Comello abbia ucciso Iurigh e non si sia limitata al vilipendo di cadavere, agendo quando la vittima era già morta a causa del metadone da lei assunto.