Delitto di Capodanno, dai video nessuna certezza

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Ezechiele Mendoza Gutierrez si avvicinò in modo provocatorio ad Andreson Vasquez Dipre, che lo prese per la nuca e lo colpì con un bicchiere ancora integro con un movimento circolare del braccio. E’ la ricostruzione fatta stamani in Corte d’Assise a Udine durante la prima udienza istruttoria del processo per il delitto avvenuto ai Laghetti Alcione la mattina del Capodanno 2024. A parlare è il carabiniere che raccolse le prove del delitto. In aula, interpretando le immagini dei filmati delle telecamere e l’analisi sull’arma del delitto, ha ripercorso gli attimi del ferimento di Ezechiele, deceduto qualche ora dopo in ospedale a Udine.

Immagini a bassissima definizione e prese da lontano, ha spiegato il militare, registrate da una telecamera interna al locale. L’occhio elettronico ha catturato la scena accaduta nella veranda d’ingresso del locale attraverso il vetro di una porta. Per quanto riguarda l’arma del delitto, il luogotenente dei carabinieri ha spiegato che sia la parte superiore del bicchiere, sia quella inferiore sono state trovate con copiose tracce di sangue. Ciò permette di ipotizzare che il calice si sia rotto nell’impatto con il mento o il braccio della vittima.

Per quanto riguarda la dinamica dei fatti, la ricostruzione del militare si è basata sia sul filmato estratto dal sistema di sicurezza del locale, sia sull’elaborazione e ottimizzazione fatta dai Ris di Parma. Sentiti nel pomeriggio, i carabinieri del Reparto investigazioni scientifiche hanno confermato di aver lavorato con immagini parzialmente idonee, a bassissima risoluzione, distorte, sovraesposte e sfuocate. Inoltre hanno affermato che è stato possibile delineare in modo sommario la presunta dinamica degli eventi e che la sua descrizione rappresenta una possibile ricostruzione dei fatti, da non considerare un’attività tecnico-scientifica in senso stretto. Nella relazione, infine, gli esperti hanno specificato che non si possono escludere altre ipotesi rispetto a quanto realmente accaduto.