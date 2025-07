Delitto di Capodanno, il pm impugna la condanna

Delitto di Capodanno: ad Anderson Vasquez Dipre sia riconosciuta l’aggravante dei futili motivi nell’omicidio di Ezechiele Mendoza Gutierrez. E’ la richiesta avanzata dal sostituto procuratore Elisa Calligaris all’indirizzo della Corte d’Assise d’Appello di Trieste. Il pm ha impugnato la sentenza con cui il 9 maggio la Corte d’Assise di Udine ha condannato a 27 anni e 4 mesi di reclusione il 36enne dominicano, riconosciuto colpevole dell’omicidio volontario del connazionale, ferito e ucciso con un colpo sferrato con lo stelo di un bicchiere la mattina del primo gennaio 2024 ai laghetti Alcione di Udine. Se tale richiesta venisse soddisfatta, Dipre verrebbe condannato alla pena dell’ergastolo, come domandato dalla pubblica accusa in primo grado.

Nella sentenza, infatti, la Corte ha riconosciuto all’imputato l’aggravante di aver ucciso dopo essere evaso dagli arresti domiciliari, ma escluso i futili motivi. A determinare il gesto, scrivono i giudici nelle motivazioni, non fu il risentimento verso la vittima per una questione di donne, come prospettato dal pm. In passato Vasquez Dipre aveva subito in più occasioni le iniziative aggressive di Ezechiele e aveva cercato di evitare il conflitto e anche di stringere amicizia. A determinare il suo gesto furono invece le tensioni tra i due, accentuate da un tocco alla spalla da lui subito mentre si allontanava dal locale.

Una ricostruzione contestata dal sostituto procuratore, ribadendo che Dipre covava risentimento nei confronti della vittima e che diede sfogo alla propria rabbia repressa agendo con intento vendicativo nei confronti di chi poco prima lo aveva chiamato ‘fratello’. I dissidi tra i due erano per una questione di donne e nel settembre 2023 i due si scontrarono, dice il pm, su iniziativa di Anderson. Successivamente la rabbia dell’imputato crebbe perché venne a sapere che il rivale sparlava di lui. Non è vero, continua il sostituto procuratore, che quella mattina Anderson se ne stesse andando dal locale e che ci furono contatti tra imputato e vittima poco prima del gesto. L’attacco fu arbitrario e gratuito, conclude Calligaris, del tutto sproporzionato alle ragioni che lo hanno determinato e abnorme rispetto al contesto.

La sentenza della Corte d’Assise di Udine è stata impugnata anche dai difensori di Dipre, gli avvocati Emanuele Sergo e Oreste Dominioni, e dalle parti civili. Sia Roberto Mete, legale del padre di Ezechiele, sia Luca Umana e Luca Todaro, avvocati della madre, hanno proposto appello contestando la mancata quantificazione del danno subito e il rinvio della posizione davanti al giudice civile, dal momento che la Corte aveva tutti gli elementi per decidere in via quantitativa.