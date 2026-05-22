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Cronaca

Delitto di Capodanno, in appello l’accusa chiede l’ergastolo

La decisione è attesa per il 26 giugno
Hubert Londero
Autore: Hubert Londero

Il sostituto procuratore generale presso la Corte d’Appello di Trieste, Maddalena Chergia, ha chiesto stamani la pena dell’ergastolo per Anderson Vasquez Dipre durante il processo in Corte d’Assise d’Appello per il delitto di Capodanno.

Nel giugno 2025, il dominicano era stato condannato dalla Corte d’Assise di Udine a 27 anni e 4 mesi di reclusione per l’omicidio volontario di Ezechiele Mendoza Gutierrez, ferito e ucciso con un colpo sferrato con un bicchiere all’alba del primo gennaio 2024 ai laghetti Alcione di Udine.

La sentenza di primo grado era stata impugnata sia dalla Procura di Udine, per il riconoscimento dell’aggravante dei futili motivi, esclusa dal Tribunale friulano, sia dal difensore dell’uomo, l’avvocato Emanuele Sergo.

Durante la discussione, il legale ha chiesto che l’accusa sia derubricata a omicidio colposo e il riconoscimento di uno sconto di un terzo della pena. Caduta l’aggravante dei futili motivi, infatti, Dipre avrebbe potuto accedere in udienza preliminare al rito abbreviato.

L’udienza è stata rinviata al 26 giugno per la decisione.

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