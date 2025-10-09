Delitto di Gemona, dall’esame tossicologico la verità sulla morte di Alessandro

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Alessandro Verneir, ucciso il 25 luglio nella sua casa a Gemona, fu strangolato con i lacci delle scarpe o morì a causa dei farmaci e dell’insulina somministratigli prima di essere fatto a pezzi dalla madre Lorena? A sciogliere il dubbio saranno i risultati dell’esame tossicologico effettuati dal dottor Riccardo Addobbati sul cadavere della vittima, che saranno depositati nelle prossime settimane.

Altri elementi utili per far luce sulla vicenda potranno arrivare dall’analisi tecnica dei cellulari, dei computer e delle chiavette usb trovati nella casa di via dei Lotti. L’incarico è stato conferito ai tecnici nei giorni scorsi.

Da quanto è trapelato, infatti, dall’esame autoptico sul corpo del 35enne non sarebbero emersi né segni di strangolamento né di soffocamento, come ipotizzato nei mesi scorsi dai medici legali incaricati dalle difese e diversamente da quanto raccontato da Lorena Venier, madre di Alessandro. La donna aveva confessato di fatto a pezzi il figlio Alessandro dopo che la nuora, Maylin Castro Monsalvo, l’aveva strangolato.

La madre, inoltre, aveva raccontato di aver dato da bere al figlio un bicchiere di limonata in cui erano stati sciolti alcuni farmaci per sedarlo e poi di avergli somministrato un’ingente dose di insulina con un’iniezione.

Martedì prossimo Lorena, ora reclusa al Coroneo di Trieste, sarà nuovamente interrogata dal sostituto procuratore Giorgio Milillo, titolare delle indagini. L’interrogatorio, il quarto per l’infermiera di 62 anni dopo la scoperta del cadavere, potrà servire per fare luce su alcuni particolari dell’omicidio non ancora chiariti. A partire, appunto, dalle cause della morte di Alessandro.

Non ha reso ancora dichiarazioni, né sono stati disposti nuovi interrogatori, infine, per l’altra indagata per il delitto di Gemona, Maylin, ora affidata all’Istituto a custodia attenuata per detenute madri di Venezia, sull’isola della Giudecca.