giovedì 22 Gennaio 2026
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Delitto di Gemona, difesa Maylin chiede integrazione autopsia
Docente di Udine a capo della più importante rivista internazionale di...
La pineta di Lignano diventa laboratorio green: al via il progetto...
Porto Vecchio, nuovo intervento delle autorità: sgomberato l’edificio 4 all’alba
Confagricoltura Pordenone: Francesco Zanelli nuovo direttore
Go2025 come esempio di pace al Consiglio d’Europa
Paolo Camossi torna ad allenare Marcell Jacobs
Alluvione, firmato dal governo il decreto di stato di calamità
“Il fatto non sussiste”: assolto l’ex sindaco Della Toffola
Investito mentre cammina, grave un anziano
Cronaca

Delitto di Gemona, difesa Maylin chiede integrazione autopsia

I due difensori Tosel e De Carlo: "Non si può condividere la tesi delle concause per la morte di Alessandro Venier"
Hubert Londero
Hubert Londero

“I risultati dell’autopsia e dell’esame farmacologico sul corpo di Alessandro Venier non sono condivisibili, chiederemo una integrazione urgente degli accertamenti”. Lo dicono gli avvocati Federica Tosel e Francesco De Carlo, difensori di Maylin Castro Consalvo, accusata assieme alla suocera Lorena Venier della morte del giovane gemonese avvenuta sei mesi fa, a fronte della lettura delle consulenze depositate lunedì in Procura a Udine dal medico legale Francesca Sinopoli e dal dottor Riccardo Addobbati.

Per i legali, che si sono avvalsi delle competenze del medico legale Lorenzo Desinan, dell’anestesista Ugo Da Broi e del farmacologo Massimi Baraldo, non si può condividere la tesi della concausa di soffocamento e overdose da farmaci sostenuta da Sinopoli. Da una parte non ci sono segni evidenti di soffocamento, dall’altra la quantità di Zolpidem – riscontata nel cadavere e ingerita dalla vittima bevendo una limonata – è sufficiente a determinare la morte.

Resta da capire, infine, se l’insulina iniettata da Lorena ad Alessandro con due iniezioni ha inciso sul decesso. “Stupisce l’assenza della ricerca del dato quantitativo nell’esame tossicologico – concludono due legali – perché solo quel dato consente una valutazione scientificamente attendibile del suo ruolo”.

