Delitto di Gemona, ecco cosa causò la morte di Alessandro

Mailyn Castro Monsalvo non ha retto. Si è sentita male ed è uscita dall’aula. Lorena Venier è rimasta, asciugandosi le lacrime. Così le due donnea processo per omicidio davanti alla Corte d’Assise di Udine hanno reagito alla vista delle immagini del corpo del compagno e figlio, Alessandro Venier, ucciso e fatto a pezzi nella sua casa in via Lotti a Gemona nel luglio del 2025.

Inn aula, il medico legale Francesca Sinopoli, consulente dell’accusa, ha mostrato le fotografie dell’autopsia sul corpo della vittima. Secondo la professionista, Alessandro morì a causa di due fattori. Da una parte un sovradosaggio di Zolpidem, un sonnifero, che gli fu somministrato sciolto nella limonata, come confessato dalla madre. Dall’altra un mezzo morbido messo su naso e bocca, che lo soffocò in pochissimo in meno di un minuto, dal momento che il respiro era già stato depresso dal farmaco. La vittima non reagì: nessun segno esteriore sul viso o sul collo.

Dopo il decesso, l’accanimento sul corpo di Alessandro. Al giovane furono tagliate le due gambe a livello della coscia con un seghetto da rami. Un’operazione per la quale è stata necessaria molta forza e il bloccaggio del corpo. Il busto, poi, fu tagliato quasi a metà a livello dell’addome. Infine, fu gettato nel bidone pieno di calce spenta in cui fu trovato.

Ha deposto anche il tossicologo Riccardo Addobbati, il quale ha confermato come non fu il solo sonnifero a causare la morte di Alessandro. A suo avviso, lo Zolpidem può uccidere da solo esclusivamente a dosi doppie rispetto a quello assimilato dalla vittima.

Nel prosieguo dell’udienza sarà ascoltato lo psichiatra Francesco Piani.