Cronaca

Delitto di Gemona, i fiori della madre sulla tomba di Alessandro

Oggi la sepoltura del 35enne ucciso e fatto a pezzi sei mesi fa
Hubert Londero
Autore: Hubert Londero

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una semplice croce di legno e una targa con un nome e due date. Da sotto le due corone di fiori, deposte sulla nuda terra, spunta un nastro giallo con una sola parola: mamma. Colei che il 25 luglio scorso, assieme alla nuora, lo ha ucciso e fatto a pezzi nella sua casa in via dei Lotti a Gemona.

E’ l’ultima dimora di Alessandro Venier, seppellito questa mattina nel campo comune del cimitero della città del terremoto, a sei mesi esatti dalla sua tragica morte. A dargli l’estremo saluto una manciata di amici e conoscenti, una decina in tutto, che gli volevano bene e che hanno lasciato fiori bianchi sulla sua tomba.

Accanto quelli della madre Lorena, che in una lettera dal carcere del Coroneo di Trieste aveva chiesto al Tribunale di Udine di poter partecipare alla sepoltura del figlio.

“Sono sicura che Dio – si legge nella missiva – ha accolto la sua anima nera. Caro figlio mio, ti auguro un buon riposo assieme ai tuoi nonni che ti accoglieranno amorevolmente fino a quando non ci ricongiungeremo in quel cielo dove saremo in pace e in quell’amore che non siamo stati capaci di essere in questa vita”.

Non c’erano sacerdoti al breve e riservato commiato. Già ieri chi voleva rendere omaggio ad Alessandro si era recato nella casa funeraria di via Battiferro, dove il suo feretro è rimasto esposto per tutta la giornata.

Così Alessandro Venier ha finalmente trovato un luogo in cui riposare.

