Delitto di Gemona, i Ris sulla scena del crimine

A Gemona arrivano i Ris di Parma. Il Reparto investigazioni scientifiche dei Carabinieri, domani pomeriggio, accederà nell’abitazione di via dei Lotti dove il 25 luglio si è consumato il delitto di Alessandro Venier, il 35enne prima stordito e poi fatto a pezzi dalla madre, Lorena Venier, e dalla compagna colombiana Maylin Castro Monsalvo.

Gli esperti, con il sopralluogo di domani, cercheranno un riscontro con il racconto fornito dalle due donne. Gli investigatori del Ris faranno ricorso al luminol per individuare eventuali macchie ematiche invisibili a occhio nudo.

Il giorno successivo, invece, gli stessi Ris si trasferiranno nella cella mortuaria dell’ospedale dove si trova, sotto sequestro penale, il bidone nel quale sono stati gettati i pezzi del corpo di Venier ricoperti con della calce. Ricercheranno, in particolare, tracce di sangue e Dna.

Domani, invece, la Procura di Udine conferirà l’incarico dell’autopsia sulla salma del 35enne. L’esame medico-legale permetterà di chiarire le circostanze nelle quali è morto Alessandro Venier. E se, pertanto, il racconto della madre, secondo la quale il figlio è stato prima stordito con un sonnifero, poi praticate due iniezioni di insulina e infine soffocato con un cuscino (prima della decisione di sezionare il cadavere in tre pezzi), corrisponde al vero.

Sulla scorta delle dichiarazioni rilasciate da Lorena Venier, la Procura ha formulato le accuse nei suoi confronti e nei confronti di Mailyn Castro Monsalvo. Viene contestato l’omicidio pluriaggravato dal rapporto tra autrici e vittima, dalla premeditazione e dall’aver commesso il fatto alla presenza di un minore. Mailyn è stata indicata come l’istigatrice e l’autrice materiale, la madre l’autrice materiale e l’organizzatrice del delitto.