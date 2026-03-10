Delitto di Gemona, il Riesame si riserva la decisione su Mailyn

Al termine dell’udienza di stamattina, il Tribunale del Riesame di Trieste si è riservato la decisione sul ricorso dei difensori Mailyn Castro Monsalvo, accusata assieme alla suocera della morte del compagno Alessandro Venier – ucciso e tagliato a pezzi la scorsa estate a Gemona -, contro l’ordinanza di misura cautelare in carcere del Gip di Udine.

Gli avvocati Federica Tosel e Francesco De Carlo avevano impugnato il provvedimento con cui il gip aveva disposto il trasferimento della donna dall’Icam di Venezia al carcere ordinario della città lagunare e avevano chiesto l’affidamento della loro assistita a una struttura protetta adeguata.

A loro avviso, l’ordinanza del gip non tiene conto delle mutate condizioni di salute di Mailyn e un eventuale ritorno in cella aggraverebbe il rischio clinico per la donna, che dal 2 febbraio è ricoverata all’ospedale psichiatrico del capoluogo veneto.