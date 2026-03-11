  • Aiello del Friuli
Cronaca

Delitto di Gemona, inammissibile il ricorso di Mailyn al Riesame

Hubert Londero
Autore: Hubert Londero

GUARDA IL VIDEO. Il Tribunale del Riesame di Trieste ha dichiarato inammissibile il ricorso di Mailyn Castro Monsalvo – accusata assieme alla suocera della morte del compagno Alessandro Venier, ucciso e fatto a pezzi la scorsa estate a Gemona – contro l’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal Gip di Udine.
Quanto all’affidamento della figlia della coppia, nulla sembra ostare per i servizi sociali italiani e colombiani alla possibilità di affidare la bimba ai parenti materni, nonni e zia.
Sul fronte penale, il Riesame ha dichiarato inammissibile il ricorso perché l’ordinanza del gip riguardava solo la modalità di esecuzione della custodia cautelare. Per il giudice, la difesa avrebbe potuto solo discutere la richiesta del pm, che chiedeva il trasferimento dall’Icam al carcere di Venezia, ma non contestare la sussistenza delle esigenze cautelari.
Contro tale decisione, i difensori della donna, gli avvocati Federica Tosel e Francesco De Carlo, hanno annunciato ricorso in Cassazione, poiché l’appello contestava proprio la sussistenza di tali esigenze, sulla base delle quali il Gip ha disposto la misura. “Dichiarare inammissibile l’impugnazione – spiegano – significa rifiutare la verifica del presupposto legale per derogare al divieto di custodia in carcere per le detenute madri di figli tra uno e sei anni”.
Sul fronte dell’affidamento della figlia di Mailyn e Alessandro, l’avvocato Katia Ariis, legale della donna per tale procedura, ha definito positive le relazioni dei servizi sociali depositate al Tribunale per i minorenni di Trieste nei giorni scorsi. “Da qui – spiega – non emergerebbero dubbi o criticità sull’idoneità dei parenti materni a prendersi cura della piccola. Il suo miglior interesse sembra essere proprio quello di crescere con loro”, conclude.
Nei prossimi giorni, il Consolato colombiano in Italia chiarirà quale supporto potrà fornire ai parenti nell’organizzare il viaggio e la permanenza in Italia, in attesa della definizione della procedura.

