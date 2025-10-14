  • Aiello del Friuli
martedì 14 Ottobre 2025
Cronaca

Delitto di Gemona, Lorena non risponde alle domande del pm

Il difensore Alice Bevilacqua: "La signora à provata, risponderemo alle domande del pm quando sarà in grado"
Hubert Londero
Autore: Hubert Londero

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Nei due primi interrogatori ha confessato di aver ucciso e tagliato a pezzi, assieme alla nuora, il figlio Alessandro Venier la sera del 25 luglio nella sua casa in via dei Lotti a Gemona. Oggi, invece, Lorena Venier si è avvalsa della facoltà di non rispondere alle domande del sostituto procuratore Giorgio Milillo, che questa mattina l’ha incontrata nel carcere di Trieste, dove l’infermiera di 62 anni si trova in custodia cautelare.

Non un cambiamento di strategia difensiva, assicura il suo legale, l’avvocato Alice Bevilacqua. “Si tratta di una scelta presa sia da noi, sia dalla nostra assistita – spiega il difensore -. Da una parte, noi aspettiamo il deposito delle consulenze e di valutare gli elementi che emergeranno. Dall’altra, la signora Lorena è molto provata e ha bisogno di tempo per riprendersi e affrontare le domande di approfondimento del pm su alcuni aspetti della vicenda”.

Il confronto, quindi, è solo rimandato. “L’intenzione – prosegue Bevilacqua – è di rispondere ai quesiti della Procura. Chiederemo noi stessi di essere sottoposti a interrogatorio non appena la nostra assistita ne sarà in grado”.

Per quanto riguarda l’altra indagata per il delitto, Maylin Castro Monsalvo, compagna della vittima, ha incontrato nell’Istituto a custodia attenuata per detenute madri di Venezia, sull’isola della Giudecca, lo psicologo Edoardo Genovese. “Si tratta di un primo incontro – ha spiegato il difensore della giovane, l’avvocato Federica Tosel – che sarà ripetuto nella giornata di giovedì”.

