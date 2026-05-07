Delitto di Gemona, Lorena Venier interrogata dal pm

“Ho agito perché convinta di dover proteggere mia nuora e mia nipote”. Lo ha ribadito Lorena Venier, accusata assieme a Mailyn Castro Monsalvo, dell’omicidio del figlio Alessandro Venier, ucciso e fatto a pezzi il 25 luglio 2025 a Gemona, durante l’interrogatorio reso spontaneamente al pm Giorgio Milillo nel carcere di Trieste, dopo la notifica di chiusura indagini.

“Non si è trattato di un gesto formale o difensivo – spiegano i suoi difensori, gli avvocati Alice e Paolo Bevilacqua – ma della volontà di ricostruire integralmente una tragedia umana e familiare dalle proporzioni devastanti. La nostra assistita ha affrontato con lucidità e sofferenza ogni passaggio della vicenda”.

Durante l’interrogatorio, durato alcune ore, la donna “ha chiarito alcun aspetti inquietanti – continuano i legali – relativi non solo alla dinamica dell’omicidio, ma anche alla sua ideazione e al dramma interiore che lo hanno preceduto. È emersa una donna profondamente provata, consumata dal peso delle proprie azioni, maturate in un contesto di enorme sofferenza personale e familiare. Comprendere le motivazioni profonde di un gesto tanto estremo significa restituire complessità umana alla vicenda. Lorena ha scelto di parlare perché il silenzio sarebbe stato più facile, ma meno vero”, concludono.

Il pm ha confermato l’interrogatorio, assicurando che gli elementi emersi non porteranno a una modifica del capo d’imputazione, secondo il quale Mailyn fu l’istigatrice dell’omicidio del compagno, Lorena l’organizzatrice.