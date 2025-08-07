Delitto di Gemona, Mailyn soffriva di depressione già quando era in Colombia

GUARDA IL VIDEO Soffriva di depressione, ansia e insonnia già quando viveva in Colombia. Mailyn Castro Monsalvo, indagata per omicidio premeditato per la morte del compagno Alessandro Venier ucciso e sezionato due settimane fa a Gemona, era già stata colpita da questi disturbi nel 2021, in piena crisi pandemica. Disturbi che sono riapparsi dopo la nascita della figlia avuta con Alessandro. Per quel problema, la donna – laureata in psicologia – aveva rinunciato a un incarico professionale di responsabilità offertole nel suo Paese di origine.

“Di tale situazione – hanno affermato i suoi difensori, gli avvocati Federica Tosel e Francesco De Carlo – ci è stato riferito dai suoi genitori, i quali hanno confermato che la nostra assistita aveva sofferto in passato di questi problemi”.

Nei prossimi giorni ci sarà un nuovo sopralluogo nella casa di via dei Lotti a Gemona, luogo del delitto. Per quel delitto, oltre a Mailyn, è indagata anche Lorena Venier, madre della vittima rea confessa. Proprio per valutare la correttezza della sua confessione, i carabinieri del Ris di Parma e il sostituto procuratore Giorgio Milillo si recheranno sul posto con il compito di individuare tracce ematiche – con l’ausilio del luminol e di nuove tecnologie – e altri elementi. Al sopralluogo parteciperanno anche il suo difensore, l’avvocato Giovanni De Nardo, e quelli di Mailyn.

Da verificare, tra le altre cose, il luogo della morte di Alessandro Venier indicato dalla madre, dove in prima battuta non sono state trovate tracce rilevanti. Qui, stando al racconto della donna, la vittima è stata sedata, strangolata con un laccio per le scarpe e sezionato. La mancanza di evidenti tracce ematiche parrebbe corroborare tale racconto. Altri elementi di certezza potranno emergere dall’esame autoptico fissato per martedì.