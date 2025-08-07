Delitto di Gemona, Mailyn soffriva di depressione già quando era in Colombia

  • Aiello del Friuli
  L'incrocio dei trapianti, storia d'amore e sanità
  • Bertiolo
  • Bicinicco
  • Bordano
  • Brugnera
  • Budoia
  • Buja
  • Buttrio
  • Camino al Tagliamento
  • Campoformido
  • Campolongo Tapogliano
  • Caneva
  • Capriva del Friuli
  • Carlino
  • Casarsa della Delizia
  • Cassacco
  • Castelnovo del Friuli
  • Castions di Strada
  • Cavasso Nuovo
  • Cavazzo Carnico
  • Cercivento
  • Cervignano del Friuli
  • Chions
  • Chiopris Viscone
  • Chiusaforte
  • Cimolais
  • Cividale del Friuli
  • Claut
  • Clauzetto
  • Codroipo
  • Colloredo di Monte Albano
  • Comeglians
  • Cordenons
  • Cordovado
  • Cormons
  • Corno di Rosazzo
  • Coseano
  • Dignano
  • Doberdò del Lago / Doberdob
  • Dogna
  • Dolegna del Collio
  • Drenchia
  • Duino Aurisina / Devin Nabrežina
  • Enemonzo
  • Erto e Casso
  • Faedis
  • Fagagna
  • Fanna
  • Farra d'Isonzo
  • Feletto Umberto
  • Fiume Veneto
  • Fiumicello Villa Vicentina
  • Flaibano
  • Fogliano Redipuglia
  • Fontanafredda
  • Forgaria nel Friuli
  • Forni Avoltri
  • Forni di Sopra
  • Forni di Sotto
  • Frisanco
  • Gemona del Friuli
  • Gonars
  • Gorizia
  • Gradisca d'Isonzo
  • Grado
  • Grimacco
  • Latisana
  • Lauco
  • Lestizza
  • Lignano Sabbiadoro
  • Lusevera
  • Magnano in Riviera
  • Majano
  • Malborghetto Valbruna
  • Maniago
  • Manzano
  • Marano Lagunare
  • Mariano del Friuli
  • Martignacco
  • Meduno
  • Mereto di Tomba
  • Moggio Udinese
  • Moimacco
  • Monfalcone
  • Monrupino / Repentabor
  • Montenars
  • Montereale Valcellina
  • Moraro
  • Morsano al Tagliamento
  • Mortegliano
  • Moruzzo
  • Muggia
  • Muzzana del Turgnano
  • Nimis
  • Osoppo
  • Ovaro
  • Pagnacco
  • Palazzolo dello Stella
  • Palmanova
  • Paluzza
  • Pasian di Prato
  • Pasiano di Pordenone
  • Paularo
  • Pavia di Udine
  • Pinzano al Tagliamento
  • Pocenia
  • Polcenigo
  • Pontebba
  • Porcia
  • Pordenone
  • Porpetto
  • Povoletto
  • Pozzuolo del Friuli
  • Pradamano
  • Prata di Pordenone
  • Prato Carnico
  • Pravisdomini
  • Precenicco
  • Premariacco
  • Preone
  • Prepotto
  • Pulfero
  • Ragogna
  • Ravascletto
  • Raveo
  • Reana del Rojale
  • Remanzacco
  • Resia
  • Resiutta
  • Rigolato
  • Rive d'Arcano
  • Rivignano Teor
  • Romans d'Isonzo
  • Ronchi dei Legionari
  • Ronchis
  • Roveredo in Piano
  • Ruda
  • Sacile
  • Sagrado
  • San Canzian d'Isonzo
  • San Daniele del Friuli
  • San Dorligo della Valle / Dolina
  • San Floriano del Collio
  • San Giorgio della Richinvelda
  • San Giorgio di Nogaro
  • San Giovanni al Natisone
  • San Leonardo
  • San Lorenzo Isontino
  • San Martino al Tagliamento
  • San Pier d'Isonzo
  • San Pietro al Natisone
  • San Quirino
  • San Vito al Tagliamento
  • San Vito al Torre
  • San Vito di Fagagna
  • Santa Maria la Longa
  • Sappada
  • Sauris
  • Savogna
  • Savogna d'Isonzo
  • Sedegliano
  • Sequals
  • Sesto al Reghena
  • Sgonico / Zgonik
  • Socchieve
  • Spilimbergo
  • Staranzano
  • Stregna
  • Sutrio
  • Taipana
  • Talmassons
  • Tarcento
  • Tarvisio
  • Tavagnacco
  • Terzo di Aquileia
  • Tolmezzo
  • Torreano
  • Torviscosa
  • Tramonti di Sopra
  • Tramonti di Sotto
  • Trasaghis
  • Travesio
  • Treppo Grande
  • Treppo Ligosullo
  • Tricesimo
  • Trieste
  • Trivignano Udinese
  • Turriaco
  • Udine
  • Vajont
  • Valvasone Arzene
  • Varmo
  • Venzone
  • Verzegnis
  • Villa Santina
  • Villesse
  • Visco
  • Vito d'Asio
  • Vivaro
  • Zoppola
  • Zuglio
giovedì 7 Agosto 2025
  L'incrocio dei trapianti, storia d'amore e sanità
Cronaca

Delitto di Gemona, Mailyn soffriva di depressione già quando era in Colombia

Hubert Londero
Autore: Hubert Londero

GUARDA IL VIDEO Soffriva di depressione, ansia e insonnia già quando viveva in Colombia. Mailyn Castro Monsalvo, indagata per omicidio premeditato per la morte del compagno Alessandro Venier ucciso e sezionato due settimane fa a Gemona, era già stata colpita da questi disturbi nel 2021, in piena crisi pandemica. Disturbi che sono riapparsi dopo la nascita della figlia avuta con Alessandro. Per quel problema, la donna – laureata in psicologia – aveva rinunciato a un incarico professionale di responsabilità offertole nel suo Paese di origine.
"Di tale situazione – hanno affermato i suoi difensori, gli avvocati Federica Tosel e Francesco De Carlo – ci è stato riferito dai suoi genitori, i quali hanno confermato che la nostra assistita aveva sofferto in passato di questi problemi".
Nei prossimi giorni ci sarà un nuovo sopralluogo nella casa di via dei Lotti a Gemona, luogo del delitto. Per quel delitto, oltre a Mailyn, è indagata anche Lorena Venier, madre della vittima rea confessa. Proprio per valutare la correttezza della sua confessione, i carabinieri del Ris di Parma e il sostituto procuratore Giorgio Milillo si recheranno sul posto con il compito di individuare tracce ematiche – con l'ausilio del luminol e di nuove tecnologie – e altri elementi. Al sopralluogo parteciperanno anche il suo difensore, l'avvocato Giovanni De Nardo, e quelli di Mailyn.
Da verificare, tra le altre cose, il luogo della morte di Alessandro Venier indicato dalla madre, dove in prima battuta non sono state trovate tracce rilevanti. Qui, stando al racconto della donna, la vittima è stata sedata, strangolata con un laccio per le scarpe e sezionato. La mancanza di evidenti tracce ematiche parrebbe corroborare tale racconto. Altri elementi di certezza potranno emergere dall'esame autoptico fissato per martedì.

Ultime notizie

Sicurezza dei volontari, ok della Conferenza delle Regioni alla proposta del FVG
Rischia di annegare in mare, anziana salvata dai bagnini
Delitto di Gemona, Mailyn soffriva di depressione già quando era in Colombia
Collavino e Inler: "L'Udinese ha provato a trattenere Thauvin"
Incendio via Divisione Garibaldi Osoppo, Ater Udine al lavoro per bonifica
