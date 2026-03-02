Delitto di Gemona, Maylin ricorre al Tribunale del Riesame

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Maylin Castro Monsalvo non resti in carcere, ma sia affidata a una struttura protetta adeguata alle sue condizioni psichiatriche. E’ la richiesta avanzata al Tribunale del Riesame di Trieste dai difensori della donna, accusata assieme alla suocera, Lorena Venier, di aver ucciso e fatto a pezzi il compagno, Alessandro Venier, nella sua casa di Gemona. L’udienza è stata fissata per domani.

Sul fronte della Procura di Udine, il pm Giorgio Milillo ha disposto una consulenza psichiatrica su entrambe le indagate per valutare la loro capacità di stare a giudizio e più in generale la loro capacità di intendere e volere. La consulenza è stata affidata al dottor Francesco Piani.

Per quanto riguarda la custodia cautelare di Maylin, gli avvocati Federica Tosel e Francesco De Carlo hanno impugnato l’ordinanza con cui il gip di Udine ha disposto il trasferimento dall’Istituto a custodia attenuata per madri di Venezia al carcere ordinario della città lagunare, visto il compimento del primo anno di età della figlia avuta con la vittima.

Secondo i difensori, l’ordinanza non tiene conto delle mutate condizioni di salute della loro assistita. Maylin, infatti, era già stata trasferita al carcere ordinario a causa di alcuni lavori sull’Icam, ma il 2 febbraio è stata ricoverata d’urgenza all’ospedale psichiatrico del capoluogo veneto, dove si trova tutt’ora. Il trasferimento nel carcere ordinario, concludono i legali, aggraverebbe il rischio clinico.