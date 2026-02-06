Delitto di Gemona, Maylin ricoverata in ospedale. E’ grave

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Maylin Castro Monsalvo, la donna di 30 anni accusata di aver ucciso e fatto a pezzi, assieme alla suocera Lorena, il compagno Alessandro Venier nella sua casa di Gemona, è stata ricoverata in ospedale a Venezia, dove si trova in stato detentivo. E’ successo il primo febbraio, il giorno dopo il primo compleanno della figlia avuta con la vittima.

Già da alcuni giorni, Maylin aveva lasciato l’Istituto a custodia attenuata di Venezia per essere trasferita nella contigua sezione femminile del carcere sull’isola della Giudecca a causa di alcuni lavori. Il trasferimento, comunque, era imminente, dal momento che l’Icam è riservato esclusivamente a madri con figli minori di un anno d’età.

“Sono andata a trovarla – conferma il suo difensore, l’avvocato Federica Tosel – il 31 gennaio e avevo percepito che qualcosa non andava. Tanto che, assieme allo psicologo, avevo programmato un incontro con lo psichiatra per la prossima settimana. Io e l’avvocato Francesco De Carlo – conclude – siamo stati avvertiti del ricovero il 4 febbraio e sia ieri, sia oggi, l’abbiamo raggiunta in ospedale”.