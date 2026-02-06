  • Aiello del Friuli
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
'Tutti siamo Carmen': l'inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d'oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Galleria Bombi, azienda comasca: "Pagati i lavori in subappalto"
Caso-Enukidze, il teste: "Vakhtang stava male, era molto debole"
Omicidio Tisi, confermato l'ergastolo a Bruno Macchi
Tarvisio in lutto, domani l'ultimo saluto a Simone
"Cecchini di Sarajevo", Comune pronto a costituirsi parte civile
Delitto di Gemona, Maylin ricoverata in ospedale. E' grave
Il titolare dell'Osteria Venerio: "Non siamo al sicuro, chiudo le sere...
Arresto cardiaco nello studio legale, gravissima una 41enne
Crescita record per Trieste Airport
Udine e Resistencia: rinnovato il Patto di Amicizia siglato nel 1978...
Cronaca

Delitto di Gemona, Maylin ricoverata in ospedale. E’ grave

Hubert Londero
Autore: Hubert Londero

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Maylin Castro Monsalvo, la donna di 30 anni accusata di aver ucciso e fatto a pezzi, assieme alla suocera Lorena, il compagno Alessandro Venier nella sua casa di Gemona, è stata ricoverata in ospedale a Venezia, dove si trova in stato detentivo. E’ successo il primo febbraio, il giorno dopo il primo compleanno della figlia avuta con la vittima.
Già da alcuni giorni, Maylin aveva lasciato l’Istituto a custodia attenuata di Venezia per essere trasferita nella contigua sezione femminile del carcere sull’isola della Giudecca a causa di alcuni lavori. Il trasferimento, comunque, era imminente, dal momento che l’Icam è riservato esclusivamente a madri con figli minori di un anno d’età.
“Sono andata a trovarla – conferma il suo difensore, l’avvocato Federica Tosel – il 31 gennaio e avevo percepito che qualcosa non andava. Tanto che, assieme allo psicologo, avevo programmato un incontro con lo psichiatra per la prossima settimana. Io e l’avvocato Francesco De Carlo – conclude – siamo stati avvertiti del ricovero il 4 febbraio e sia ieri, sia oggi, l’abbiamo raggiunta in ospedale”.

