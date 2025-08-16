Delitto di Gemona, mercoledì nuovo interrogatorio per Lorena Venier

Lorena Venier sarà nuovamente interrogata mercoledì dal procuratore capo di Udine Massimo Milillo. La donna dovrà chiarire ulteriori aspetti riguardanti l’omicidio, di cui si è autoaccusata assieme alla nuora Maylin Castro Monsalvo, del figlio Alessandro: in particolare la Procura vuole capire più approfonditamente quale fosse la gravità del deterioramento delle relazioni all’interno del nucleo famigliare in cui si è verificata la tragedia. Tra le tematiche ancora aperte, c’è da chiarire anche se l’arma utilizzata per smembrare il cadavere di Venier sia stato un coltello affilato comprato online o meno. A fornire la causa precisa della morte del 35enne saranno poi i risultati, attesi nei prossimi giorni, di autopsia ed esami tossicologici.