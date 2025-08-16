Lorena Venier sarà nuovamente interrogata mercoledì dal procuratore capo di Udine Massimo Milillo. La donna dovrà chiarire ulteriori aspetti riguardanti l’omicidio, di cui si è autoaccusata assieme alla nuora Maylin Castro Monsalvo, del figlio Alessandro: in particolare la Procura vuole capire più approfonditamente quale fosse la gravità del deterioramento delle relazioni all’interno del nucleo famigliare in cui si è verificata la tragedia. Tra le tematiche ancora aperte, c’è da chiarire anche se l’arma utilizzata per smembrare il cadavere di Venier sia stato un coltello affilato comprato online o meno. A fornire la causa precisa della morte del 35enne saranno poi i risultati, attesi nei prossimi giorni, di autopsia ed esami tossicologici.
Delitto di Gemona, mercoledì nuovo interrogatorio per Lorena Venier
