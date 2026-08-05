Delitto di Gemona, no del Riesame ai domiciliari per Lorena

La casa di via dei Lotti a Gemona è sotto sequestro probatorio e, dunque, il domicilio è concretamente indisponibile. Con questa motivazione il Tribunale del Riesame di Trieste ha rigettato il ricorso presentato da difensori di Lorena Venier, gli avvocati Alice e Paolo Bevilacqua, contro l’ordinanza con cui il Gup di Udine aveva respinto la richiesta di sostituire il carcere con gli arresti domiciliari.

I legali della donna, sotto processo assieme alla nuora Mailyn Castro Monsalvo con l’accusa di aver ucciso e fatto a pezzi il figlio Alessandro l’estate scorsa, avevano presentato l’istanza di attenuazione della misura cautelare in sede di udienza preliminare. Alcuni giorni dopo, il giudice Camilla Del Torre l’aveva respinta sostenendo che, nonostante non ci fosse il pericolo di fuga e di inquinamento delle prove, restasse quello di reiterazione di atti violenti.

Da qui il ricorso al Riesame. A parere dei difensori, il Gup non aveva tenuto conto di diversi elementi favorevoli alla loro assistita, tra i quali la confessione, la collaborazione nell’accertamento dei fatti e l’assenza di atteggiamenti reticenti, ostruzionistici o manipolativi.

“L’ordinanza impugnata – avevano sostenuto – non individua alcun elemento concreto e attuale che dimostri il rischio di reiterazione del reato”.

Oggi il rigetto del giudice del Riesame.