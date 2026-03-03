Delitto di Gemona, rinviata l’udienza del Riesame per Mailyn

Non è in grado di comprendere il contenuto dell’atto: udienza rinviata. E’ stato il mancato perfezionamento della notifica a Mailyn Castro Monsalvo, dovuto alle sue condizioni di salute, il motivo per cui è stato rimandato il procedimento davanti al Tribunale del Riesame di Trieste, che dovrà valutare se la donna – accusata assieme alla suocera dell’omicidio di Alessandro Venier, ucciso e fatto a pezzi nella sua casa di Gemona – dovrà rientrare in misura cautelare in carcere o essere affidata a una struttura protetta adeguata. La nuova udienza è stata fissata per il 10 marzo, tra una settimana.

I suoi difensori, gli avvocati Federica Tosel e Francesco De Carlo, hanno impugnato l’ordinanza con cui il gip di Udine ha disposto il trasferimento dall’Istituto a custodia attenuata per madri di Venezia al carcere ordinario della città lagunare, visto il compimento del primo anno di età della figlia avuta con la vittima.

A loro avviso, l’ordinanza non tiene conto delle mutate condizioni di salute della loro assistita e un eventuale ritorno in cella aggraverebbe il rischio clinico. Maylin, infatti, era già stata trasferita al carcere ordinario a causa di alcuni lavori sull’Icam, ma il 2 febbraio è stata ricoverata d’urgenza all’ospedale psichiatrico del capoluogo veneto, dove si trova tutt’ora.